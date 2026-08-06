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Statsminister Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson . (Anders Wiklund/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Valrörelsen

Ledare: Partiledare får sällan en andra chans

Av Hannah Gustafsson
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Höstens val närmar sig med stormsteg, något som präglar ledarsidorna i dag.

Anna Hedenmo skriver i DN att rotationen av partiledare har blivit allt mer vanlig och att det nästan är en självklarhet att både Ulf Kristersson (M) och Magdalena Andersson (S) kommer att bytas ut om de förlorar valet.

”Det är alltid ledaren som får bära hundhuvudet när partiet inte lever upp till förväntningarna, en andra chans ges sällan.”

Efter den senaste tidens avslöjanden om politiker i Vänsterpartiet som hyllat terrorister, måste Andersson göra det tydligt om de kan sitta i en S-regering. Det skriver Filip Seiman på GP:s ledarsida.

Expressens ledarsida skriver om Liberalernas förslag att halvera den statliga inkomstskatten, vilket en tredjedel av heltidsarbetande tjänstemän skulle tjäna på.

”Liberalerna vill att alla ska få mer kvar. Men räds inte att slåss för dem som tjänar mest.”

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Markus Alexandersson: ”Landsförrädare” är eko från en mörk historia
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Anna Hedenmo: En sak vet vi – det slutar nästan aldrig vackert för partiledare
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Erik Zsiga: Gör Sverige till Europas främsta turistdestination
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Äntligen någon som står upp för ”de rika”
Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Filip Seiman: V-ledamotens terroristhyllning är Anderssons problem
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Erik Thyselius: Partiernas boomerflört har bara börjat
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

Statlig sjukvård mot statlig skola – nu kohandlar KD och L vilt
ledare · Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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