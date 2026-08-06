Ledare: Partiledare får sällan en andra chans

Höstens val närmar sig med stormsteg, något som präglar ledarsidorna i dag.

Anna Hedenmo skriver i DN att rotationen av partiledare har blivit allt mer vanlig och att det nästan är en självklarhet att både Ulf Kristersson (M) och Magdalena Andersson (S) kommer att bytas ut om de förlorar valet.

”Det är alltid ledaren som får bära hundhuvudet när partiet inte lever upp till förväntningarna, en andra chans ges sällan.”

Efter den senaste tidens avslöjanden om politiker i Vänsterpartiet som hyllat terrorister, måste Andersson göra det tydligt om de kan sitta i en S-regering. Det skriver Filip Seiman på GP:s ledarsida.

Expressens ledarsida skriver om Liberalernas förslag att halvera den statliga inkomstskatten, vilket en tredjedel av heltidsarbetande tjänstemän skulle tjäna på.

”Liberalerna vill att alla ska få mer kvar. Men räds inte att slåss för dem som tjänar mest.”