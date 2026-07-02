Lee Geon Hui lät AI väcka liv i farfar: ”Pappa grät”

AI-skapade videofilmer av döda personer är en bransch på framväxt i Sydkorea, rapporterar AP. När Lee Geon Hui nyligen skulle ge sin pappa en födelsedagspresent valde han att låta ett Seoul-baserat techbolag göra en rekonstruktion av hans döda farfar.

I klippet bad farfadern om ursäkt för att han tvingat sin son att arbeta under uppväxten och för att han motsatt sig att sonen blev frisör.

– Min pappa vägrade först att titta på videon. Men sen gjorde han det, och började gråta. Så då kände jag mig nöjd, säger 28-åringen vars farfar dog i en bilolycka innan han själv föddes.

Experter varnar samtidigt för att den här typen av AI-tjänster väcker svåra etiska och juridiska frågor.