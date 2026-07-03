Ljusare arbetsmarknad för tjänstemän

Färre tjänstemän sägs upp, och det ser dessutom ut att vara lite lättare för den som förlorat jobbet att få ett nytt. Det visar färska siffror från TRR (Trygghetsrådet) som är en organisation, grundad av Svenskt Näringsliv och PTK, som stöttar tjänstemän som sagts upp.

Under första halvåret i år fick 4 900 tjänstemän stöd av TRR, vilket är 1 500 färre än samma tid i fjol.

”De senaste åren har varit rejält utmanande med en tuff arbetsmarknad men nu går utvecklingen åt rätt håll”, säger Johan Lagerhäll, vd på TRR, i ett pressmeddelande.

Av de tjänstemän som har gått vidare till nya jobb så har de flesta gått till jobb inom offentlig sektor. Därefter följer data/IT och byggsektorn.