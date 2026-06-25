LO efterlyser mer sakpolitik när arbetarmän överger S
Under hela mandatperioden har Socialdemokraterna gått starkt i opinionen, men i en grupp har stödet tydligt dalat: LO-männen. Det rapporterar TV4 Nyheterna.
I SCB-mätningen i början av månaden valde 36,3 procent av LO-männen SD. Stödet för S var 31,9 procent, vilket kan jämföras med över 40 procent i fjol.
LO-ordföranden Johan Lindholm efterlyser mer sakpolitik, som pensionshöjningar och ett slopat karensavdrag. Nu handlar för mycket om ”vem tar vem”.
– Det är mer att man ska slå varandra i huvudet och jaga runt i sandlådan, säger han.
Efter lunch i dag är det dags för Socialdemokraternas halvdag i Almedalen.
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