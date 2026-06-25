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Johan Lindholm och Magdalena Andersson under ett möte 2022. (Christine Olsson / TT NYHETSBYRÅN)
AlmedalenOpinionsläget

LO efterlyser mer sakpolitik när arbetarmän överger S

Av Marcus Lindén
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Under hela mandatperioden har Socialdemokraterna gått starkt i opinionen, men i en grupp har stödet tydligt dalat: LO-männen. Det rapporterar TV4 Nyheterna.

I SCB-mätningen i början av månaden valde 36,3 procent av LO-männen SD. Stödet för S var 31,9 procent, vilket kan jämföras med över 40 procent i fjol.

LO-ordföranden Johan Lindholm efterlyser mer sakpolitik, som pensionshöjningar och ett slopat karensavdrag. Nu handlar för mycket om ”vem tar vem”.

– Det är mer att man ska slå varandra i huvudet och jaga runt i sandlådan, säger han.

Efter lunch i dag är det dags för Socialdemokraternas halvdag i Almedalen.

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www.tv4.se
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arbetet.se
Ta del av hela SCB-mätningen här
www.scb.se
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AlmedalenOpinionslägetGotlands länJohan LindholmSocialdemokraternaSverigedemokraternaSCB, Statistiska centralbyrånLO, LandsorganisationenPolitikValet 2026