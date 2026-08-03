M: Vi har inte bränt av alla våra fyrverkerier

Moderaterna har en strategi för att klara slutspurten av valrörelsen om opinionsläget inte jämnar ut sig den närmaste tiden, säger partiets valledare Martin Borgs till Dagens Nyheter.

Han ger inga detaljer om vad som kan vänta, men säger:

– Det är klart att vi inte har skjutit av alla våra fyrverkerier under våren.

Borgs har hopp om att det ska vända när väljarna förstår att V kan hamna i regeringsställning om oppositionen vinner. V kräver ministerposter medan C vägrar regera med dem.