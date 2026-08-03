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Statsminister Ulf Kristersson (M) startar sin valturné tillsammans med finansminister Elisabeth Svantessson (M) och justitieminister Gunnar Strömmer (M) (Pontus Lundahl/TT)
Valet 2026Opinionsläget

M: Vi har inte bränt av alla våra fyrverkerier

Av Patrik Dahlin
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Moderaterna har en strategi för att klara slutspurten av valrörelsen om opinionsläget inte jämnar ut sig den närmaste tiden, säger partiets valledare Martin Borgs till Dagens Nyheter.

Han ger inga detaljer om vad som kan vänta, men säger:

– Det är klart att vi inte har skjutit av alla våra fyrverkerier under våren.

Borgs har hopp om att det ska vända när väljarna förstår att V kan hamna i regeringsställning om oppositionen vinner. V kräver ministerposter medan C vägrar regera med dem.

Just nu upplåst för alla
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Inte vid ett enda tillfälle under mandatperioden har Tidöregeringen legat före oppositionen i opinionen. Men storleken på gapet har varierat.
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