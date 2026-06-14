Lugnande besked: Tv-skrik leder inte till vräkning

Du riskerar inte att bli vräkt om du skriker och stojar under Sveriges VM-matcher. Det säger en expert på Hyresgästföreningen till TT.

– Ett enstaka fotbollsvrål kommer inte att utgöra grund för vräkning, säger förbundsjuristen Anna Dorrian.

Blågult spelar sin första match i VM mot Tunisien klockan fyra på morgonen. Det innebär att det kan bli extra livat i flerfamiljshusen under de tidiga morgontimmarna.

Dorrian uppmanar till att kontakta grannarna om man tänker sitta uppe och vet med sig att det kan bli oväsen. Men framför allt ska man fortsätta att visa hänsyn – oavsett hur Sverige spelar.