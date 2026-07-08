Malmö satsar på grönska för svalka i värmeböljor

Malmö rustar för framtida värmeböljor genom att investera i svalkande grönska, säger stadsarkitekten Åke Hesslekran till P4 Malmöhus. Tanken är att arbeta enligt principen ”3-30-300”.

– Man ska kunna se tre träd från sitt fönster, ha 30 procents krontäckning om vi tittar på hela staden och max ha 300 meter till en grönyta, säger han.