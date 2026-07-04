ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Zoran Mamdani under talet. (Anna Connors /AP/TT / AP)
Trumps USAFirandet av USA:s 250-årsdag

Mamdami: Vi ska inte låtsas att vi är felfria

Av Anders Hovne
Publicerad:

Några timmar före den amerikanske presidenten Donald Trumps stora tal från Mount Rushmore inför nationaldagen talade även New Yorks borgmästare, vänsterpolitikern Zohran Mamdani. I talet tryckte han särskilt på värdet av mångfald, rapporterar New York Times.

Han nämnde aldrig Donald Trump vid namn, men talet var ändå tydligt kritiskt mot presidenten och hans anhängare.

– Patriotism har aldrig handlat om att låtsas att vår nation är felfri, sa han bland annat.

Zoran Mamdani har även tidigare varit skarpt kritisk till Trump. Med sin uttalade profil som demokratisk socialist har han blivit en förgrundsfigur för den vänsterfalang inom Demokraterna som tycks vara på tydlig frammarsch.

Omni förklararFreedom trucks och triumfbåge – 250-årsfesten som delar USA

Omni Mer
Mamdani: De mäktiga har alltid förstått sitt ansvar
NY Times  · Ofta betalvägg
Hyllade USA:s invandrare
www.theguardian.com
34-åriga Mamdani har själv invandrat från Uganda
Independent
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen