Mamdami: Vi ska inte låtsas att vi är felfria

Några timmar före den amerikanske presidenten Donald Trumps stora tal från Mount Rushmore inför nationaldagen talade även New Yorks borgmästare, vänsterpolitikern Zohran Mamdani. I talet tryckte han särskilt på värdet av mångfald, rapporterar New York Times.

Han nämnde aldrig Donald Trump vid namn, men talet var ändå tydligt kritiskt mot presidenten och hans anhängare.

– Patriotism har aldrig handlat om att låtsas att vår nation är felfri, sa han bland annat.

Zoran Mamdani har även tidigare varit skarpt kritisk till Trump. Med sin uttalade profil som demokratisk socialist har han blivit en förgrundsfigur för den vänsterfalang inom Demokraterna som tycks vara på tydlig frammarsch.