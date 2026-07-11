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Polis på plats utanför Widdecombes hem/Widdecombe 2019 (TT/AP)
Misstänkta brittiska politikermordet

Man gripen för brittiska politikermordet släppt

Av Ebba Örn
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26-åringen som greps på fredagen misstänkt för mordet på den brittiska högerpolitikern Ann Widdecombe har släppts och är inte längre del av utredningen, skriver brittiska medier.

Utredningen fortgår, säger polischefen Matt Longman.

– Vår prioritet är fortsatt att identifiera de ansvariga och säkerställa att all tillgänglig bevisning granskas noggrant, säger han enligt The Telegraph.

78-åriga Widdecombe hittades död i sitt hem på torsdagsmorgonen. Hennes kropp var svårt skadad och hon låg i en pöl av blod, skriver BBC.

Ann Widdecombe har även deltagit i flera brittiska tv-program
BBC
Mordet utreds inte som terrorism
www.telegraph.co.uk  · Ofta betalvägg
2019 blev Widdecombe EU-parlamentsledamot för Brexitpartiet, som senare omvandlades till Reform UK
TT
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