Man gripen för brittiska politikermordet släppt

26-åringen som greps på fredagen misstänkt för mordet på den brittiska högerpolitikern Ann Widdecombe har släppts och är inte längre del av utredningen, skriver brittiska medier.

Utredningen fortgår, säger polischefen Matt Longman.

– Vår prioritet är fortsatt att identifiera de ansvariga och säkerställa att all tillgänglig bevisning granskas noggrant, säger han enligt The Telegraph.

78-åriga Widdecombe hittades död i sitt hem på torsdagsmorgonen. Hennes kropp var svårt skadad och hon låg i en pöl av blod, skriver BBC.