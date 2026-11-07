Manchester City åkte på en oväntad förlust i lördagens Premier League-fotboll. Topplaget föll på bortaplan mot bottenlaget Nottingham Forest med 1–3.

Förlusten innebär att Arsenal, som vann sin match mot Hull med 1–0, drar ifrån i tabellen. Just nu leder Londonlaget ligan med sex poäng. Den matchens enda mål gjordes av norrmannen Martin Ödegaard.

För svensk del fick Dejan Kulusevski ett nytt inhopp när Tottenham förlorade mot Leeds på bortaplan med 1–0.