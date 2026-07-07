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Marine Le Pen. (Aurelien Morissard /AP/TT / AP)
Domen mot Le Pen

Le Pen döms – väntas ge besked om presidentvalet i kväll

Av Hannah Gustafsson
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Paris hovrätt slår fast att politikern Marine Le Pen gjort sig skyldig till att ha förskingrat offentliga medel. Hon kommer därmed inte ställa upp som presidentkandidat i Frankrike nästa år, baserat på hennes tidigare uttalanden.

Hon stängs av från politiska ämbeten i 45 månader, men 30 av dem är villkorliga. Det betyder att hon i praktiken bara stoppas i 15 månader.

Hon döms också till fängelse i tre år, varav två år villkorligt där en del ska avtjänas genom elektronisk övervakning, skriver Le Monde. Hon ska också betala böter på 100 000 euro.

Le Pen har tidigare sagt att hon inte kommer att kandidera till president med fotboja. Det slutgiltiga beskedet kommer i fransk tv i kväll.

Rättelse

I en tidigare version och en push förekom en felaktig uppgift. Rätt är att Marine Le Pen får ställa upp i presidentvalet trots domen.

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