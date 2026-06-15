Marius egna filmer fällde honom för våldtäkten

Marius Borg Høibys egna filmer användes som bevismaterial vid domen mot honom i dag. Den norske bonusprinsen fälldes för två våldtäkter, bland annat en på kronprinsparets residens Skaugum 2018. Borg Høiby har själv filmat kvinnan vid övergreppet, och där framgår det att hon sover, säger rättens ordförande Jon Sverdrup Efjestad.

– Hon har slutna ögon, det finns inga ljud eller rörelser som tyder på att hon är vaken, säger han enligt DN.

Kvinnan var den enda av målsägande som själv var på plats i rättssalen när domen meddelades.

Även i ett av de våldtäktsfall där Borg Høiby frias finns filmmaterial i bevisningen, men där menar rätten att det inte går att slå fast att kvinnan sover.