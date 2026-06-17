Marknaden tror på högre inflation efter Irankrisen

De svenska inflationsförväntningarna stiger något i Origo Groups nya enkät. Om ett år väntas KPIF-inflationen ligga på 1,7, jämfört med 1,6 procent vid undersökningen i mars.

Om både två och fem år väntas den ligga på 2,1 procent. Vid förra mätningen var femårssiffran 2,0 procent.

Skillnaden är något större mellan organisationerna för arbetstagare och arbetsgivare. Den förstnämnda gruppen spår en KPIF-inflation på 1,6 procent om ett år, medan den senare räknar med 1,8 procent.

Origo Groups kvartalsvisa mätning av förväntningarna bland aktörer på penningmarknaden, arbetsmarknadens parter och inköpschefer görs för Riksbankens räkning.

I maj låg den svenska KPIF-inflationen på 1,5 procent.