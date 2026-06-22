”Martin Kraghs sommarprat är trösterikt i det svåra”

Det är svårt att värja sig när Martin Kragh berättar om två platser som format honom – Ryssland och ”cancerland”. Det skriver DN:s Sanna Torén Björling om Rysslandskännarens sommarprat.

Kragh blev känd för allmänheten i samband med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022. Ett halvår senare blev han diagnostiserad med cancer i bukspottkörteln. Tonen är lika saklig och formell programmet igenom, skriver Torén Björling.

”Det kan tyckas opersonligt, men effekten blir märkligt stark av ett så absolut tonfall.”

Martin Kragh berättar att den spridda cancern tillåter honom att leva tre till sex månader i taget, skriver GP:s Carl Petersson Moberg. Det begränsar tillvaron, samtidigt som Kragh själv vill leva som att det finns en morgondag och en framtid. När han går från att resonera kring livet efter döden till att prata om livet här och nu visar han en stor optimism, skriver Petersson Moberg.

”Han är säker på att vi kommer att besegra cancern på sikt, även om det inte sker i tid för att rädda honom själv. Och i den förvissningen finns väl både något mycket storsint och trösterikt.”