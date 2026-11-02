Demokraterna leder senatorsracen i flera nyckeldelstater, visar New York Times/Sienas senaste mätning. Bland annat leder partiet i Michigan, Maine och Ohio men också i republikanfästena Texas och Kansas.

Dessutom visar mätningen att Demokraterna även leder i Alaska och Iowa, men där är skillnaden bara några procentenheter, ligger därför inom felmarginalen.

Störst är Demokraternas ledning i Michigan, där Abdul El-Sayed får 53 procent av stödet mot 42 procent för Republikanernas Mike Rogers. I Texas leder Demokraternas James Talarico med 50 mot 43 procent och i Maine har partiets Troy Jackson ett övertag på 51 mot 45 procent.