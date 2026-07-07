Matpriserna föll i juni – men köttet blev dyrare
Juni bjöd på fortsatt fallande matpriser, enligt Matpriskollens månadsstatistik. De ordinarie priserna på livsmedel i dagligvarubutikerna sjönk med 0,2 procent i juni jämfört med maj.
Sedan årsskiftet har priserna fallit med 6 procent, vilket till stor del förklaras av momssänkningen i april. Matpriskollens vd Ulf Mazur ser inga tecken på att kedjorna skulle höja priserna igen.
– Pressen på leverantörerna att hålla tillbaka prisökningar är fortsatt mycket stor.
Störst prisfall syns för frukt, mejeri och ost, medan priset på nötkött fortsätter att stiga.
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