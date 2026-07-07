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Matkvitto i frukt. Arkivbild. (Christine Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska inflationen

Matpriserna föll i juni – men köttet blev dyrare

Av Magnus Eriksson
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Juni bjöd på fortsatt fallande matpriser, enligt Matpriskollens månadsstatistik. De ordinarie priserna på livsmedel i dagligvarubutikerna sjönk med 0,2 procent i juni jämfört med maj.

Sedan årsskiftet har priserna fallit med 6 procent, vilket till stor del förklaras av momssänkningen i april. Matpriskollens vd Ulf Mazur ser inga tecken på att kedjorna skulle höja priserna igen.

– Pressen på leverantörerna att hålla tillbaka prisökningar är fortsatt mycket stor.

Störst prisfall syns för frukt, mejeri och ost, medan priset på nötkött fortsätter att stiga.

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Svenska inflationenMatpriserLivsmedel