Det går inte att se något slut på den otroliga form som Connor McDavids har inlett säsongen med. När hans Edmonton Oilers slog New York Rangers under natten var det ingen mindre än McDavid som gjorde ett av målen och spelade fram till ett annat.

Det första målet gjorde han bara 50 sekunder in i matchen, vilket gör att han slår klubblegendaren Mark Messiers klubbrekord för flest mål i den första matchminuten. Hans assist i den andra perioden gjorde att han nu är den spelare som snabbast gjort 30 assist under en säsong och rekordet knycker han från ingen mindre än Wayne Gretzky.

Edmonton har fått en finfin start på säsongen, mycket på grund av McDavids makalösa målform. Han har gjort 37 poäng på 14 matcher. För New York går det sämre, laget har förlorat fyra raka matcher.