Mellanösternexpert: Det är inte krig igen – ännu

De nya attackerna mellan USA och Iran innebär inte att länderna har återgått i krig. Det säger Mellanösternexpert Alexander Atarodi till SVT Nyheter.

– Vi har fortfarande inte amerikansk blockad på plats och det skulle naturligtvis vara ett ytterligare allvarligt steg mot att kriget kommer tillbaka. Men vi är inte där ännu.

Samtidigt säger Atarodi att attackerna är ”de kraftfullaste sedan april”.