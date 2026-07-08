Mellanösternexpert: Det är inte krig igen – ännu
De nya attackerna mellan USA och Iran innebär inte att länderna har återgått i krig. Det säger Mellanösternexpert Alexander Atarodi till SVT Nyheter.
– Vi har fortfarande inte amerikansk blockad på plats och det skulle naturligtvis vara ett ytterligare allvarligt steg mot att kriget kommer tillbaka. Men vi är inte där ännu.
Samtidigt säger Atarodi att attackerna är ”de kraftfullaste sedan april”.
USA och Iran — det gäller saken
- USA och Iran har återigen trappat upp konflikten kring Hormuzsundet med attacker mot fartyg och militära mål.
- Iran har beskjutit och skadat ett kommersiellt fartyg i Hormuzsundet, vilket lett till att USA svarat med flyganfall mot iranska mål vid sundet.
- Efter nattens attacker säger sig Iran ha genomfört anfall mot amerikanska baser i Bahrain och Kuwait, vilket fått flyglarm att ljuda i regionen.
- USA skärpte i går sanktionerna genom att återkalla ett undantag som tillåtit Iran att sälja viss olja. Oljepriset har stigit på de nya händelserna.
- Båda sidor anklagar varandra för att ha brutit den bräckliga vapenvila som nyligen ingicks.
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