Iran och USA anklagar varandra för avtalsbrott
Iran lägger skulden på USA efter att de båda länderna utfört nya attacker mot varandra under natten och morgonen. I ett uttalande skriver det iranska utrikesdepartementet att Washington har brutit mot avtalet om vapenvila som slöts för tre veckor sedan.
USA:s attacker mot Iran, de återinförda sanktionerna mot iransk olja och Israels strider i Libanon har ”gjort viktiga och grundläggande delar av överenskommelsen om att avsluta kriget verkningslösa”, står det i uttalandet.
Enligt USA är attackerna ett ”straff” för iranska attacker mot kommersiella fartyg i Hormuzsundet.
USA och Iran — det gäller saken
- USA och Iran har återigen trappat upp konflikten kring Hormuzsundet med attacker mot fartyg och militära mål.
- Iran har beskjutit och skadat ett kommersiellt fartyg i Hormuzsundet, vilket lett till att USA svarat med flyganfall mot iranska mål vid sundet.
- Efter nattens attacker säger sig Iran ha genomfört anfall mot amerikanska baser i Bahrain och Kuwait, vilket fått flyglarm att ljuda i regionen.
- USA skärpte i går sanktionerna genom att återkalla ett undantag som tillåtit Iran att sälja viss olja. Oljepriset har stigit på de nya händelserna.
- Båda sidor anklagar varandra för att ha brutit den bräckliga vapenvila som nyligen ingicks.
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