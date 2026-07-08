Iran och USA anklagar varandra för avtalsbrott

Iran lägger skulden på USA efter att de båda länderna utfört nya attacker mot varandra under natten och morgonen. I ett uttalande skriver det iranska utrikesdepartementet att Washington har brutit mot avtalet om vapenvila som slöts för tre veckor sedan.

USA:s attacker mot Iran, de återinförda sanktionerna mot iransk olja och Israels strider i Libanon har ”gjort viktiga och grundläggande delar av överenskommelsen om att avsluta kriget verkningslösa”, står det i uttalandet.

Enligt USA är attackerna ett ”straff” för iranska attacker mot kommersiella fartyg i Hormuzsundet.