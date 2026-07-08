Fartyg fotograferade i Hormuzsundet den 17 juni i år. Bilden har ingenting med innehållet i artikeln att göra.

Iran kommer att ge ett ”förkrossande svar” på USA:s nya attacker vid Hormuzsundet. Det uppger det iranska militärhögkvarteret för det statliga tv-bolaget IRIB, enligt CNN.

TT rapporterar att Iran har uppgett att attackerna ses som ett brott mot det samförståndsavtal som tecknades mellan länderna i mitten av juni.

De över 80 attacker som USA genomförde under natten till onsdagen ska enligt den amerikanska militären ha riktats mot bland annat luftförsvar. Över 60 båtar tillhörande det iranska revolutionsgardet ska också ha attackerats, rapporterar BBC.

USA har å sin sida uppgett att attackerna skedde som ett svar på att Iran dessförinnan hade attackerat tre transportfartyg i Hormuzsundet.