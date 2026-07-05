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Gatubild från Teheran. (Vahid Salemi /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenIrankriget

Amerikanska väljare ger tumme ner till Irankriget

Av Joel Malmén
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58 procent av amerikanska väljare anser inte att Irankriget varit värt kostnaden, visar en ny opinionsmätning av Financial Times.

44 procent anser att USA:s ställning gentemot Iran försvagats av kriget, medan 31 procent anser att den stärkts.

Mätningen visar också ett starkt stöd för Natomedlemskapet: 53 procent anser att USA bör stanna kvar i alliansen, och 23 procent vill dra sig ur.

Vita huset har nyligen bett kongressen om 67 miljarder dollar ytterligare till krigsinsatsen.

Mätningen görs inför nästa veckas Natotoppmöte i Ankara
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