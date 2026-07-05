Amerikanska väljare ger tumme ner till Irankriget

58 procent av amerikanska väljare anser inte att Irankriget varit värt kostnaden, visar en ny opinionsmätning av Financial Times.

44 procent anser att USA:s ställning gentemot Iran försvagats av kriget, medan 31 procent anser att den stärkts.

Mätningen visar också ett starkt stöd för Natomedlemskapet: 53 procent anser att USA bör stanna kvar i alliansen, och 23 procent vill dra sig ur.

Vita huset har nyligen bett kongressen om 67 miljarder dollar ytterligare till krigsinsatsen.