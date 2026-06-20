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Italiens premiärminister Giorgia Meloni. (Roberto Monaldo /AP/TT / AP)
G7-mötet i Frankrike

Meloni till Trump: Fokusera på dina egna siffror

Av Adam Lindh
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Donald Trump fortsätter att hävda att Italiens premiärminister Giorgia Meloni bönade och bad om att få ta en bild med honom under G7-mötet i Frankrike i syfte att höja sina opinionssiffror.

Liksom på fredagen är Meloni inte imponerad av Trumps uttalanden.

– President Trump, de här ständiga oprovocerade attackerna är meningslösa. Min popularitet angår inte dig. Jag föreslår att du fokuserar på dina egna opinionssiffror, säger hon i ett uttalande enligt Reuters.

Relationen mellan USA och Italien har försämrats sedan kriget med Iran, efter att Italien inte tillät USA att använda italienska baser för attacker mot landet.

Meloni har tidigare setts som en av Trumps närmaste allierade i Europa, men relationen mellan de båda ledarna tycks nu ha försämrats kraftigt.

Som en följd av Trumps uttalanden om G7-mötet på fredagen ställde Italiens utrikesminister Antonio Tajani in ett planerat besök i USA.

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G7-mötet i FrankrikeItalienEuropaUSAIranNordamerika Giorgia MeloniDonald TrumpAntonio TajaniG7Amerikansk politik