ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Matt Damon, Christopher Nolan och Anne Hathaway på ”The odyssey”-premiär på AMC-biografen på Lincoln Square i tisdags. (Evan Agostini /AP/TT)
Dagens börs

Mem-aktien AMC rusar efter rekordrapport

Av Andreas Victorzon
Publicerad:

Biografkedjan AMC rusar nära 20 procent i förhandeln på Wall Street efter att överraskande ha redovisat vinst för det andra kvartalet, skriver Barron’s.

Den justerade vinsten per aktie skrevs till 14 cent, medan analytikernas snittprognos var en förlust på 4 cent. Det är den högsta vinsten i bolagets 106-åriga historia, skriver AMC.

Även omsättningen överraskade positivt och slog rekord.

Barron’s noterar att Christopher Nolans succéfilm ”The odyssey” inte direkt skadar AMC:s aktie.

Under pandemin blev AMC en av de mer kända så kallade mem-aktierna efter att småsparare på aktieforum hjälptes åt att gå emot blankare och handla upp aktiekursen. Aktien är upp 24 procent sedan nyår, men har rasat drygt 30 procent den senaste månaden.

Omsättningen var 1,59 miljarder dollar – väntat var 1,5 miljarder dollar
www.barrons.com  · Ofta betalvägg
Har 850 biografer globalt
pressmeddelande · www.businesswire.com
AMC:s aktie
CNBC
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Se aktuella priser på din adress
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Dagens börsAMCWall StreetUSAFilm & tv