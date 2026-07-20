Mem-aktien AMC rusar efter rekordrapport
Biografkedjan AMC rusar nära 20 procent i förhandeln på Wall Street efter att överraskande ha redovisat vinst för det andra kvartalet, skriver Barron’s.
Den justerade vinsten per aktie skrevs till 14 cent, medan analytikernas snittprognos var en förlust på 4 cent. Det är den högsta vinsten i bolagets 106-åriga historia, skriver AMC.
Även omsättningen överraskade positivt och slog rekord.
Barron’s noterar att Christopher Nolans succéfilm ”The odyssey” inte direkt skadar AMC:s aktie.
Under pandemin blev AMC en av de mer kända så kallade mem-aktierna efter att småsparare på aktieforum hjälptes åt att gå emot blankare och handla upp aktiekursen. Aktien är upp 24 procent sedan nyår, men har rasat drygt 30 procent den senaste månaden.
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