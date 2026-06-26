Meta hårdsatsar på att låta AI sköta moderering

Meta ökar takten med att låta AI ersätta mänskliga moderatorer för innehållsgranskning på Facebook och Instagram, enligt Financial Times.

Det beskrivs som en del av bolagets bredare arbete med att sänka kostnaderna för att finansiera vd:n Mark Zuckerbergs miljardinvesteringar i AI.

Hittills i år uppges Meta ha ersatt omkring hälften av den mänskligt utförda modereringen med AI-system. Ambitionen är att öka AI-andelen av granskningsärendena ytterligare. För vissa typer av innehåll är målet att AI ska hantera över 90 procent av granskningen redan det här året.