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Arkivibld. En Meta-anställd i Tokyo. (Meta/press)
Metas framtid

Meta pausar internt AI-projekt efter att data läckt

Av Helena Sällström
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Meta pausar ett internt AI-projekt där anställdas tangenttryckningar och musrörelser har använts för att träna bolagets AI-modeller. Det rapporterar Business Insider.

Genom en läcka i projektet ska känslig information ha blivit tillgänglig för alla inom bolaget, enligt uppgifter till flera medier. Det handlar bland annat om anställdas privata konversationer och prestationsrapporter.

Projektet har sedan det lanserades tidigare i år väckt frustration hos anställda som upplevt att deras arbetsgivare övervakat dem.

Anställd: Ser inget ont uppsåt men det är upprörande att datan inte har varit skyddad
Business Insider
Meta bekräftar incidenten men säger inget om hur länge pausen ska vara
Reuters  · Ofta betalvägg
Idén har varit att träna AI i mänskligt beteende
thenextweb.com
Anställdas budskap på Metas interna forum är: ”Vad var det vi sa?”
www.wired.com  · Ofta betalvägg
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