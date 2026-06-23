Meta pausar internt AI-projekt efter att data läckt

Meta pausar ett internt AI-projekt där anställdas tangenttryckningar och musrörelser har använts för att träna bolagets AI-modeller. Det rapporterar Business Insider.

Genom en läcka i projektet ska känslig information ha blivit tillgänglig för alla inom bolaget, enligt uppgifter till flera medier. Det handlar bland annat om anställdas privata konversationer och prestationsrapporter.

Projektet har sedan det lanserades tidigare i år väckt frustration hos anställda som upplevt att deras arbetsgivare övervakat dem.