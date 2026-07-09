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Metas vd Mark Zuckerberg. Arkivbild. (Alex Brandon /AP/TT / AP)
Techbolagens AI-race

Meta utmanar AI-jättarna – med billigare betalmodell

Av Andreas Victorzon
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Facebook-ägaren Meta har presenterat sin nya AI-modell som ska utmana Open AI och Anthropic, skriver Bloomberg. I Muse Spark 1.1 erbjuds ett nytt abonnemang för utvecklare – första gången Meta tar betalt för någon av sina AI-modeller.

Enligt vd:n Mark Zuckerberg är tjänsten en av de mest prisvärda på marknaden.

– Prissättningen kommer att vara mycket aggressiv och attraktiv, säger han till nyhetsbyrån.

Metas aktie inledde med att backa drygt 4 procent, men har vänt till plus efter nyheten om den nya AI-modellen.

Zuckerberg: Inte en öppen källkodsmodell
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Metas AI-chef: Vår starkaste modell hittills
CNBC
Första versionen av Muse Spark kom i april
Reuters  · Ofta betalvägg
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Techbolagens AI-raceMetaMark ZuckerbergOpen AIAnthropicArtificiell intelligensIt, InformationsteknologiData, it & högteknologi