Meta utmanar AI-jättarna – med billigare betalmodell

Facebook-ägaren Meta har presenterat sin nya AI-modell som ska utmana Open AI och Anthropic, skriver Bloomberg. I Muse Spark 1.1 erbjuds ett nytt abonnemang för utvecklare – första gången Meta tar betalt för någon av sina AI-modeller.

Enligt vd:n Mark Zuckerberg är tjänsten en av de mest prisvärda på marknaden.

– Prissättningen kommer att vara mycket aggressiv och attraktiv, säger han till nyhetsbyrån.

Metas aktie inledde med att backa drygt 4 procent, men har vänt till plus efter nyheten om den nya AI-modellen.