Kronprinsessan Mette-Marit har fått nya lungor

Kronprinsessan Mette-Marit har genomgått en lungtransplantation, enligt norska medier.

Operationen var framgångsrik, säger Arnt Fiane, kirurg på Rikshospitalet i ett pressmeddelande från det norska kungahuset.

– Jag vill ta tillfället i akt att tacka alla i teamet som har varit involverade i planeringen och genomförandet, säger Fiane.

Kronprinsessan, som haft den kroniska sjukdomen lungfibros sedan 2018, beräknas vara kvar på sjukhuset i flera veckor framöver. Det är enligt rutin eftersom det måste göras justeringar i mediciner, hantera eventuella komplikationer och för rehabilitering.

Kronprinsen Haakon väntas anpassa sitt schema för att kunna vara med Mette-Marit under tiden.