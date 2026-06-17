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Kronprinsessan Mette-Marit och kronprinsen Haakon. (Lise Åserud / NTB)
Kronprinsessan Mette-Marits hälsa

Kronprinsessan Mette-Marit har fått nya lungor

Av Hannah Gustafsson
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Kronprinsessan Mette-Marit har genomgått en lungtransplantation, enligt norska medier.

Operationen var framgångsrik, säger Arnt Fiane, kirurg på Rikshospitalet i ett pressmeddelande från det norska kungahuset.

– Jag vill ta tillfället i akt att tacka alla i teamet som har varit involverade i planeringen och genomförandet, säger Fiane.

Kronprinsessan, som haft den kroniska sjukdomen lungfibros sedan 2018, beräknas vara kvar på sjukhuset i flera veckor framöver. Det är enligt rutin eftersom det måste göras justeringar i mediciner, hantera eventuella komplikationer och för rehabilitering.

Kronprinsen Haakon väntas anpassa sitt schema för att kunna vara med Mette-Marit under tiden.

Nästa uppdatering kommer när kronprinsessan skrivs ut
pressmeddelande · www.kongehuset.no
Lungspecialisten: En transplantation är riskabel och krävande (norska)
Verdens Gang
Paret tackar för alla varma hälsningar de fått (norska)
www.tv2.no
Kronprinsessan Mette-Marit sågs senast offentligt den 17 maj (norska)
NRK
Kronprinsessan Mette-Marit ställdes på väntelistan i början av juni (5 juni)
tv+text · Sveriges Television
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