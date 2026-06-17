Kronprinsessan Mette-Marit har fått nya lungor
Kronprinsessan Mette-Marit har genomgått en lungtransplantation, enligt norska medier.
Operationen var framgångsrik, säger Arnt Fiane, kirurg på Rikshospitalet i ett pressmeddelande från det norska kungahuset.
– Jag vill ta tillfället i akt att tacka alla i teamet som har varit involverade i planeringen och genomförandet, säger Fiane.
Kronprinsessan, som haft den kroniska sjukdomen lungfibros sedan 2018, beräknas vara kvar på sjukhuset i flera veckor framöver. Det är enligt rutin eftersom det måste göras justeringar i mediciner, hantera eventuella komplikationer och för rehabilitering.
Kronprinsen Haakon väntas anpassa sitt schema för att kunna vara med Mette-Marit under tiden.
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