Mexikansk familjefar sköts ihjäl av ICE i Houston

Den 52-årige trebarnspappan Lorenzo Salgado Araujo sköts ihjäl av amerikanska migrationspolisen ICE i Houston i den amerikanska delstaten Texas tidigare i veckan.

Araujo var papperslös och hade bott i USA i 35 år när han stoppades i bilen på väg till sitt arbete.

Myndigheter bekräftar nu att Araujo inte var det tilltänkta målet för insatsen, enligt New York Times. ICE-agenterna letade efter två migranter från Guatemala och trodde felaktigt att en av dem färdades i en vit skåpbil som Araujo körde.

Situationen eskalerade snabbt och en agent sköt Araujo i magen. Han dog senare på sjukhus. Enligt migrationspolisen föregicks skotten av att Araujo försökte ramma ett ICE-fordon.

Dödsskjutningen har rört upp starka känslor i Texas och andra delar av USA.

På en pressträff i onsdags krävde Araujos familj en oberoende utredning. De menar att Araujo sannolikt inte förstod att det var ICE som stoppat honom eftersom fordonen var civila.