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Mexikansk familjefar sköts ihjäl av ICE i Houston

Av Helena Sällström
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Den 52-årige trebarnspappan Lorenzo Salgado Araujo sköts ihjäl av amerikanska migrationspolisen ICE i Houston i den amerikanska delstaten Texas tidigare i veckan.

Araujo var papperslös och hade bott i USA i 35 år när han stoppades i bilen på väg till sitt arbete.

Myndigheter bekräftar nu att Araujo inte var det tilltänkta målet för insatsen, enligt New York Times. ICE-agenterna letade efter två migranter från Guatemala och trodde felaktigt att en av dem färdades i en vit skåpbil som Araujo körde.

Situationen eskalerade snabbt och en agent sköt Araujo i magen. Han dog senare på sjukhus. Enligt migrationspolisen föregicks skotten av att Araujo försökte ramma ett ICE-fordon.

Dödsskjutningen har rört upp starka känslor i Texas och andra delar av USA.

På en pressträff i onsdags krävde Araujos familj en oberoende utredning. De menar att Araujo sannolikt inte förstod att det var ICE som stoppat honom eftersom fordonen var civila.

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Omni Mer
Araujos familj tror att han försökte köra från platsen eftersom bilen som följde efter honom var omärkt
NY Times  · Ofta betalvägg
Araujo var papperslös och hade bott i USA i 35 år
CNN
Sonen: ”Han förtjänade inte att dö”
www.theguardian.com
ICE-agenterna bar inte kroppskameror vid dödsskjutningen
Fox News
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