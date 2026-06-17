MFF slog Djurgården – men fick lagkaptenen skadad

Malmö FF drog det längsta strået i matchen mot krisande Djurgården under onsdagskvällen. I Stockholm vann Skånelaget med 1–0 efter mål av Miljana Ivanovic.

Det var en dyrköpt seger. Redan efter fem minuter skadade sig lagkaptenen Nellie Lilja efter att ha fått en tryckare i ryggen av Djurgårdens lagkapten Therese Åsland.

– Hon kommer undersökas vidare hemma i Malmö, säger kommunikatören Fredrik Stjernström till SVT.

Djurgården, som kom fyra förra året, har endast vunnit två av sina tio inledande matcher den här säsongen.