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Nellie Lilja skadades och tvingades byta. (CAISA RASMUSSEN / BILDBYRÅN)
Damallsvenskan 2026

MFF slog Djurgården – men fick lagkaptenen skadad

Av Jacob Ruderstam
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Malmö FF drog det längsta strået i matchen mot krisande Djurgården under onsdagskvällen. I Stockholm vann Skånelaget med 1–0 efter mål av Miljana Ivanovic.

Det var en dyrköpt seger. Redan efter fem minuter skadade sig lagkaptenen Nellie Lilja efter att ha fått en tryckare i ryggen av Djurgårdens lagkapten Therese Åsland.

– Hon kommer undersökas vidare hemma i Malmö, säger kommunikatören Fredrik Stjernström till SVT.

Djurgården, som kom fyra förra året, har endast vunnit två av sina tio inledande matcher den här säsongen.

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