Mick Jagger: Har redan börjat skriva på en albumtrio
Förhoppningsvis blir det nya Rolling Stones-konserter nästa år, säger frontmannen Mick Jagger i en intervju med NME. Men i år blir det inga – Keith Richards känner inte riktigt att han fixar det.
Mick Jagger säger också att det kan ligga en ny trio av album i korten.
– Jag har redan börjat skriva låtar i alla fall. Fast de kan vara till andra. När man skriver en låt bestämmer man ibland att den inte är min, men den kan vara bra för (Red Hot) Chili Peppers eller något.
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