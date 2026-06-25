Microsoft hakar på Apple – höjer priset på Xbox

Techjätten Microsoft höjer priset på spelkonsolen Xbox med upp till 150 dollar, motsvarande runt 1 500 kronor, rapporterar Reuters.

– Tyvärr har priserna på lagring och minne till spelkonsoler ökat med mer än 2,5 gånger, och vi räknar med att de fördubblas igen fram till hösten 2027, skriver Xbox i en kommentar.

Höjningen träder i kraft 1 augusti.

Tidigare i dag gav Apple beskedet att techjätten höjer priserna på flera Macbook- och Ipad-modeller i spåren av de skenande priserna på lagring och minneschip.