Microsoft hakar på Apple – höjer priset på Xbox
Techjätten Microsoft höjer priset på spelkonsolen Xbox med upp till 150 dollar, motsvarande runt 1 500 kronor, rapporterar Reuters.
– Tyvärr har priserna på lagring och minne till spelkonsoler ökat med mer än 2,5 gånger, och vi räknar med att de fördubblas igen fram till hösten 2027, skriver Xbox i en kommentar.
Höjningen träder i kraft 1 augusti.
Tidigare i dag gav Apple beskedet att techjätten höjer priserna på flera Macbook- och Ipad-modeller i spåren av de skenande priserna på lagring och minneschip.
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