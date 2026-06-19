Midsommar kan bli tufft för pollenallergiker

En allergiker, till vänster, och ett midsommarfirande i Stockholm, till höger.

Det kan bli snorigt på midsommar för många gräspollenallergiker, skriver TT.

Nordiska riksmuseets sajt Pollenrapporten varnar för höga pollenhalter från söder och hela vägen upp till mellersta Norrland.

Enligt TT inleder midsommarhelgen högsäsongen för gräspollen, då många gräsarter blommar.

För den som vill minimera besvären tipsar 1177 bland annat om att försöka vara ute på morgonen när halterna är låga, och att undvika nyklippt gräs.