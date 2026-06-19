Ministern: Det är viktigt att ett nej är ett nej

Migranter i norra Frankrike som försöker ta sig ombord på en båt i hopp om att nå Storbritannien.

Migrationsminister Johan Forssell (M) tycker att det är viktigt med så kallade återvändandehubbar, där utvisade personer som av olika skäl inte kan återvända till sitt hemland kan samlas.

”Att ett nej är ett nej är en förutsättning för att vi ska upprätthålla den reglerade invandringen”, skriver han i en kommentar till Omni.

Flera europeiska länder har ställt sig bakom initiativet och driver nu på för att inrätta hubbarna.