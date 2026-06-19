Sverige ställer sig bakom läger utanför EU

Ett flertal länder ställer sig positivt till så kallade återvändandehubbar utanför EU, det framgår i ett brev till det pågående toppmötet.

Sverige har skrivit under brevet tillsammans med 18 andra länder. Syftet är att kunna samla utvisade personer som av olika skäl inte kan återvända till sina hemländer.

”Vi manar villiga medlemsländer att söka sådana lösningar och engagera sig med villiga partner. Vi manar också kommissionen att stödja medlemsländerna i deras ansträngningar,” står det i slutet av brevet.

Det skrevs på initiativ från Italien och Danmark. Men länder som Tyskland, Frankrike och Spanien saknas bland underskrifterna, skriver DR.