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Hanna Gedin (V). ( Anna Hållams / TT / TT Nyhetsbyrån)
Flykten till Europa

V:s känga till Forssell: ”SD som klappar takten”

Av Hannah Gustafsson
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Vänsterpartiets Hanna Gedin imponeras inte av Johan Forssells (M) kritik mot de ledamöter som skanderade ”skicka tillbaka dem” i Europaparlamentet tidigare i veckan.

”Det är bra att Johan Forssell tar avstånd från de rasistiska slagorden i kammaren, men det är ju Moderaternas radarpartner SD som klappar takten”, skriver Vänsterpartiets Hanna Gedin i ett mejl till Omni.

Skanderandet började efter en omröstning om hårdare migrationslagar inom EU där SD, M och KD röstade ja, medan C, L, MP och V röstade nej. S lade ner sina röster.

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