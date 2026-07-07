Militärexperten: ”Liten näsbränna för amerikanerna”

Johan Huovinen är överstelöjtnant och militärexpert. Här fotograferad i juni 2023.

Natos köp av spaningsflyget Global Eye från svenska Saab är ett underbetyg för den amerikanska försvarsindustrin. Det menar militärexperten Johan Huovinen i en intervju med nyhetsbyrån TT.

– Det blir en liten näsbränna för amerikanerna, säger han och syftar på att det fram till nu har varit USA som stått bakom de militära övervakningssystemen i västvärlden.

Det system som nu ska ersättas av Global Eye har funnits sedan 70-talet.

– Det är ett gammalt system. De nya systemen ser mer och bättre, säger Huovinen till TT.

Global Eye har utvecklats av Saab och är placerat på flygplan från det kanadensiska bolaget Bombardier.