Minionerna bjuder på en lekfull hyllning till Hollywood

De gula små minionerna är tillbaka på vita duken i den nya äventyrskomedin ”Minioner & Monster”. Den här gången befinner de sig i 1920-talets Hollywood, där de letar efter skräckinjagande monster till sin egen monsterfilm.

Men allt går inte som planerat, och de tvingas slå sig samman för att rädda världen från det kaos de själva har skapat.

Filmens lekfulla blinkningar till filmhistorien uppskattas av både DN:s Sebastian Lindvall och Aftonbladets Stefan Hedmark.

”Hur kan man, som recensent, inte älska det?”, skriver Hedmark.

Han beskriver filmen som ett kärleksbrev till Hollywoodhistorien, skapat av människor som älskar film. Vissa sekvenser är, enligt honom, så kreativa ”att det är svindlande”. Samtidigt menar han att manuset brister och att den andra halvan av filmen känns förutsägbar.

Lindvall skriver att filmen ofta känns som ”en sketch avkalkad på övertid”.

”Trots en speltid på skonsamma 90 minuter blir de högljudda upptågen tradiga. Fast kanske ändå välbehövliga i dessa tider?”, skriver han.