Polis på plats efter skjutningen på Stortorget i Krakow.

Skjutningen på Stortorget i Krakow var ett ”fruktansvärt terrordåd” och allt tyder på att den misstänkte gärningsmannen var ”inspirerad av högerextrema åsikter”. Det säger Polens inrikesminister Marcin Kierwiński under en presskonferens.

Poliserna på plats ingrep fort, och förhindrade många fler dödsfall, enligt Kierwiński.

Den misstänkte gärningsmannen är enligt åklagarmyndigheten 24 år och polsk medborgare. Det verkar som att han avfyrade skott mot slumpmässigt valda personer på torget från sin bil.

Enligt polisen hade gärningsmannen ett vapentillstånd och använde sig av en AR-15. Myndigheterna dementerar även uppgifter om att mannen är soldat.

Sex personer har dödats och ytterligare 16 vårdas på sjukhus, inklusive den misstänkte gärningsmannen och två poliser.