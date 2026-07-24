Ministern: Inte så dramatiskt med nya tullar
Donald Trumps nya tioprocentiga tullar på varor från EU innebär i praktiken att en uppsättning avgifter byts mot en annan, skriver bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa i ett uttalande till Omni.
”Det här tycks inte innebära någon dramatik för svenska företags del. Trump byter ett lagutrymme mot ett annat eftersom det tidigare var tidsbegränsat.”
USA:s president meddelade sent på torsdagskvällen att nya tullar införs mot 80 länder. För EU:s del blir tullsatsen precis som tidigare tio procent, eftersom ett tidigare tullpaket samtidigt slutar gälla.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen