Ministern: Inte så dramatiskt med nya tullar

Donald Trumps nya tioprocentiga tullar på varor från EU innebär i praktiken att en uppsättning avgifter byts mot en annan, skriver bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa i ett uttalande till Omni.

”Det här tycks inte innebära någon dramatik för svenska företags del. Trump byter ett lagutrymme mot ett annat eftersom det tidigare var tidsbegränsat.”

USA:s president meddelade sent på torsdagskvällen att nya tullar införs mot 80 länder. För EU:s del blir tullsatsen precis som tidigare tio procent, eftersom ett tidigare tullpaket samtidigt slutar gälla.