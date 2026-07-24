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Biståndsminister Benjamin Dousa (M) under regeringens sommarfika på innergården i Rosenbad. (Viktoria Bank/TT / TT Nyhetsbyrån)
Tullkrisen Trumps tullpolitik

Ministern: Inte så dramatiskt med nya tullar

Av Tor Gasslander
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Donald Trumps nya tioprocentiga tullar på varor från EU innebär i praktiken att en uppsättning avgifter byts mot en annan, skriver bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa i ett uttalande till Omni.

”Det här tycks inte innebära någon dramatik för svenska företags del. Trump byter ett lagutrymme mot ett annat eftersom det tidigare var tidsbegränsat.”

USA:s president meddelade sent på torsdagskvällen att nya tullar införs mot 80 länder. För EU:s del blir tullsatsen precis som tidigare tio procent, eftersom ett tidigare tullpaket samtidigt slutar gälla.

De gamla tullarna var tidsbegränsade till 150 dagar
CNBC
Många av Trumps tullar har förklarats olagliga – använder nytt lagrum
www.theguardian.com
Har nyligen infört nya avgifter för Kanada och Brasilien
NY Times  · Ofta betalvägg
Ännu fler tullar sannolikt på väg
AP  · Ofta betalvägg
Tullarna kommer också att påverka tunga handelsnationer som Kina och Indien
AFP  · Ofta betalvägg
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