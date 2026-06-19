Minst 16 döda efter nya israeliska attacker i Libanon

I skuggan av fredsförhandlingarna har israelisk militär genomfört attacker mot mål i södra Libanon under natten, enligt AP och AFP. Statliga libanesiska NNA rapporterar att minst 16 personer har dödats. Israelisk militär uppger samtidigt att fyra soldater dödats.

Israel hävdar att attackerna är ett svar på ”upprepade kränkningar” av vapenvilan. Hizbollah uppger i ett uttalande att sammantrabbnigarna i området är pågående.