Israeliska ministern: ”Hela Libanon måste brinna”

”Hela Libanon måste brinna” – så sa Itamar Ben-Gvir, Israels minister för inrikes säkerhet, i ett uttalande efter att fyra soldater dödats. Det rapporterar AFP.

– Med all respekt för amerikanerna måste Israel göra klart för hela världen att våra söners blod och våra medborgares säkerhet inte är förhandlingsbara, säger han.

Efter att samtalen mellan Iran och USA ställdes in under dagen har Israel tagit upp striderna med Hizbollah i södra Libanon.