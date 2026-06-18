Israel drar ny gräns i Libanon – utesluter inte fler attacker

Byggnader som skadats i ett israeliskt luftangrepp i staden Tyre i södra Libanon.

Israel publicerade under dagen en ny karta som visar att området under israelisk militärkontroll i södra Libanon utökas, rapporterar Reuters.

Israel meddelar även att man inte utesluter att attackera bortom den nya gränsen. Israel har avvisat uppmaningar om att dra tillbaka sina trupper från södra Libanon.

Samtidigt uppger Libanon att israeliska attacker har dödat tre personer under torsdagen, skriver AFP. Den Iranstödda shiamilisen Hizbollah säger att striderna mot Israel i södra Libanon fortfarande pågår.

Enligt avtalet som USA och Iran skrivit under ska strider på alla fronter upphöra, inklusive i Libanon. Enligt avtalet ska även samtliga parter säkerställa Libanons ”territoriella integritet och suveränitet”.