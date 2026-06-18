Trump om Netanyahu: ”Du kan vara lite mjukare, Bibi”

Donald Trump deltog vid G7-mötet i Frankrike, som avslutades under onsdagen.

Donald Trump gav flera gliringar åt Israels premiärminister Benjamin Netanyahu under en pressträff på onsdagen, rapporterar Politico.

– Vi är oense kring Libanon. Jag säger det till honom: ”Du kan vara lite mjukare, Bibi. Du måste inte spränga en byggnad varje gång någon från Hizbollah går in i den”, sa Trump.

Utspelet kom efter Israels fortsatta attacker mot Hizbollah i Libanon – trots att det nya avtalet mellan Iran och USA uttryckligen säger att vapenvilan ska gälla även där.

Den israeliska armén meddelade på onsdagskvällen att en israelisk soldat dödades i strid i södra Libanon under dagen. Över 3 800 personer har dödats i Libanon sedan konflikten mellan Israel och Hizbollah inleddes i början av mars, uppger libanesiska myndigheter enligt BBC.