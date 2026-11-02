Även Ikea har drabbats av den misstänkta cyberattacken mot frysar, uppger möbeljätten i ett uttalande enligt Reuters.

I nuläget är det bara känt att varuhuset i belgiska Mons drabbats, men Ikea utesluter inte att det kan röra sig om fler. Matprodukter har fått tas ur frysarna och gått till spillo, tillägger de.

Matbutiker i Sverige, Belgien, Luxemburg, Irland, Finland och Estland har drabbats i måndagens attacker. Den 12 oktober drabbades hundratals butiker i Frankrike av en liknande attack.