Minst sju personer dödade under begravning i Gaza

Ett begravningståg för en palestinsk man under fredagen.

Minst sju personer har dödats under ett begravningståg i Gaza, enligt det Hamaskontrollerade civilförsvaret, skriver TT. Samtidigt skadades 22 personer under fredagen.

Al-Awda-sjukhuset i flyktinglägret Nuseirat säger att begravningen ägde rum efter en annan israelisk attack som skedde tidigare under dagen. Enligt Israels militär riktades attacken mot en Hamas-medlem, skriver AP.

Den nya attacken menar IDF riktades mot en ”terrorcell” med kopplingar till palestinska Islamiska jihad. Men IDF bekräftar också att man är medveten om att civila skadats.