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Ett begravningståg för en palestinsk man under fredagen. (Abdel Kareem Hana /AP/TT / AP)
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Minst sju personer dödade under begravning i Gaza

Av Hannah Gustafsson
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Minst sju personer har dödats under ett begravningståg i Gaza, enligt det Hamaskontrollerade civilförsvaret, skriver TT. Samtidigt skadades 22 personer under fredagen.

Al-Awda-sjukhuset i flyktinglägret Nuseirat säger att begravningen ägde rum efter en annan israelisk attack som skedde tidigare under dagen. Enligt Israels militär riktades attacken mot en Hamas-medlem, skriver AP.

Den nya attacken menar IDF riktades mot en ”terrorcell” med kopplingar till palestinska Islamiska jihad. Men IDF bekräftar också att man är medveten om att civila skadats.

Attacken skedde i närheten av en marknad
TT
Ytterligare fem personer dödades i en annan attack
AP  · Ofta betalvägg
Minst 1 123 människor har dödats efter att vapenvilan trädde i kraft förra året
www.theguardian.com
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