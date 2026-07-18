Minst sju personer dödade under begravning i Gaza
Minst sju personer har dödats under ett begravningståg i Gaza, enligt det Hamaskontrollerade civilförsvaret, skriver TT. Samtidigt skadades 22 personer under fredagen.
Al-Awda-sjukhuset i flyktinglägret Nuseirat säger att begravningen ägde rum efter en annan israelisk attack som skedde tidigare under dagen. Enligt Israels militär riktades attacken mot en Hamas-medlem, skriver AP.
Den nya attacken menar IDF riktades mot en ”terrorcell” med kopplingar till palestinska Islamiska jihad. Men IDF bekräftar också att man är medveten om att civila skadats.
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