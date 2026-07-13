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Palestinier vid platsen där israeliska robotar slog ner i Gaza stad på söndagen. (Jehad Alshrafi /AP/TT)
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Sex döda i israeliska anfall – nioåring bland offren

Av Ebba Örn
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Minst sex personer dödades i israelska attacker på Gazaremsan under söndagen, bland annat en nioårig flicka, rapporterar Reuters.

Enligt Hamasstyrda hälsomyndigheten dödades flickan, som heter Tala Abu Matar, av israelisk eldgivning i tältlägret al-Bureij i centrala Gaza. Israels militär uppger att man inte känner till händelsen.

Fyra personer dödades när robotar slog ner vid ett gjuteri i Gaza stad. Den israeliska militären hävdar att man slagit till mot en av Hamas vapenfabriker.

Över 1 000 människor har dödats i Gaza sedan vapenvilan trädde i kraft i oktober förra året.

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