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Palestinier i Khan Yunis. (Abdel Kareem Hana /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenGazakriget

Trumps ”fredsråd” vill ha zon för civila som granskats

Av Helena Sällström
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Donald Trumps så kallade fredsråd planerar att upprätta en ”humanitär zon” i södra Gaza, rapporterar Reuters.

Pilotprojektet nära Rafah ska kunna ta emot tiotusentals palestinier som genomgått ”granskning”, uppger en anonym företrädare för rådet. Zonen ska bevakas av en nybildad internationell stabiliseringsstyrka (ISF).

Flera diplomater och hjälporganisationer varnar för att det kan likställas med tvångsförflyttning att inordna civila i bevakade, kontrollerade zoner, skriver TT.

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Tidningen Israel Hayom har tidigare beskrivit projektet som en ”Hamasfri” zon
TT
Gaza ligger i ruiner efter två år av fullskaligt krig
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Källor: Pengarna för Trumps ”fredsråd” i Gaza är slut (10 april)
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