Trumps ”fredsråd” vill ha zon för civila som granskats
Donald Trumps så kallade fredsråd planerar att upprätta en ”humanitär zon” i södra Gaza, rapporterar Reuters.
Pilotprojektet nära Rafah ska kunna ta emot tiotusentals palestinier som genomgått ”granskning”, uppger en anonym företrädare för rådet. Zonen ska bevakas av en nybildad internationell stabiliseringsstyrka (ISF).
Flera diplomater och hjälporganisationer varnar för att det kan likställas med tvångsförflyttning att inordna civila i bevakade, kontrollerade zoner, skriver TT.
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