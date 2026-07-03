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Illustrationsbild. (Shutterstock)
Dagens börs

Mips rusar nära 20 procent efter förlikningen i USA

Av Andreas Victorzon
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Hjälmbolaget Mips rusar på Stockholmsbörsen efter att ha förlikats i en patenttvist med amerikanska Brainguard Technologies. Mips betalar motsvarande 31 miljoner kronor som kommer att belasta rörelseresultatet under det tredje kvartalet i år.

Uppgörelsen är trots det positiv, eftersom den sätter stopp för den osäkerhet som funnits om eventuella framtida krav, skriver analyshuset ABG Sundal Collier i en kommentar. ABG passar samtidigt på att upprepa rådet köp och spådde inför börsöppning en uppgång efter beskedet, skriver Direkt.

Vid 09.40-tiden är Mips aktie upp 19 procent.

Dessutom har Mips haft betydande juridiska kostnader för processen i över ett år
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Mips betalar 31 miljoner i patenttvist i USA
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