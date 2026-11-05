En demonstration i Paris under lördagen.

Under torsdagen stresstestas Frankrikes president Emmanuel Macron ytterligare när hundratusentals personer väntas demonstrera i Frankrike, rapporterar TT.

Landets fackförbund har manat till en generalstrejk ”för lönerna, de offentliga tjänsterna, sysselsättningen och industrin” och i samband med det väntas uppemot 700 000 personer ge sig ut på Frankrikes gator.

”Ilskan är enorm. Landets situation är skör. Vi måste utan dröjsmål ta itu med akuta sociala och miljörelaterade frågor”, skriver den fackliga alliansen i ett uttalande.

Den senaste tiden har läget i Frankrike varit turbulent. Vad som började med studentledda protester kulminerade den 17 oktober med de värsta upploppen Frankrike har sett på åratal.