Mohamsson: ”Det här är inte en bra valrörelse”

Liberalernas partiledare Simona Mohamsson tycker att det är låg nivå på bråket kring SD-toppen Richard Jomshof. Det säger hon i Morgon i P1.

Hon menar att det är problematiskt att kalla Aftonbladets chefredaktör Anders Lindberg för quisling, som Jomshof gjorde på X. Men att det är lika lågt att jämföra Ulf Kristersson med Franz von Papen, något som Lindberg har gjort.

– Det här är inte vad svenska folket förtjänar. En nivå på debatten där vi kallar varandra för saker. Det här är inte en bra valrörelse, säger hon.

Hon tycker inte att Jomshofs uttalande är besvärande för Liberalerna i sig, utan snarare besvärande för hela samhällsdebatten.