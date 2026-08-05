Mohamsson: ”Det här är inte en bra valrörelse”
Liberalernas partiledare Simona Mohamsson tycker att det är låg nivå på bråket kring SD-toppen Richard Jomshof. Det säger hon i Morgon i P1.
Hon menar att det är problematiskt att kalla Aftonbladets chefredaktör Anders Lindberg för quisling, som Jomshof gjorde på X. Men att det är lika lågt att jämföra Ulf Kristersson med Franz von Papen, något som Lindberg har gjort.
– Det här är inte vad svenska folket förtjänar. En nivå på debatten där vi kallar varandra för saker. Det här är inte en bra valrörelse, säger hon.
Hon tycker inte att Jomshofs uttalande är besvärande för Liberalerna i sig, utan snarare besvärande för hela samhällsdebatten.
Jomshofs utspel — det gäller saken
- SD-toppen Richard Jomshof kallade Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg för quisling på X den 4 augusti 2026.
- Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och statsminister Ulf Kristersson (M) kritiserade Jomshofs uttalande och kallade det osvenskt och osmakligt.
- Sverigedemokraterna försvarade Jomshof och menade att partiet ofta utsätts för påhopp från politiker och ledarsidor.
- Flera partiledare, däribland Ebba Busch (KD) och Simona Mohamsson (L), uttryckte oro över debattklimatet och efterfrågade en mer saklig valrörelse.
- Statsvetare menade att Jomshofs inlägg kan ses som en medveten strategi inför valrörelsen och att det engagerar partiets väljare.
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